BLUETTI : grosse promotion sur les mini stations électriques portables

Jusqu’au 6 janvier, la marque BLUETTI propose sur son site officiel jusqu’à 300 € de réduction sur ses mini stations électriques. Ces dernières permettent de profiter pendant plusieurs heures par jour d’une recharge électrique. Vous pouvez consulter l’intégralité des offres sur le site BLUETTI.

Et pour ceux qui ne connaissent pas ce type de produit, nous avons récemment testé la centrale électrique portable BLUETTI AC50S.

Cette dernière est livrée avec de nombreux câbles comme un USB-C, un allume-cigare, un branchement pour les panneaux solaires et un pour l’alimentation. On note la présence de cinq ports USB dont un port de type C, de deux prises 220 V en alternative, d’une prise allume-cigare et de deux prises DC OUT 12V.

Sur l’arrière, on profite d’une puissante lampe LED qui permet de vous éclairer, mais aussi de lancer un appel SOS. La mini station électrique BLUETTI AC50S permet de délivrer une puissance de jusqu’à 350 W en simultané avec des pics possibles jusqu'à 450 W.

Sur le site officiel, la BLUETTI AC50S est actuellement proposée au prix réduit de 459 € au lieu de 539 € avec le code BLUTTIAC50S et une livraison gratuite depuis l’Espagne.



D’autres produits de la marque profitent également de promotions :



Et n'oubliez pas de consulter nos autres bons plans comme le robot aspirateur iRobot Roomba i7 à prix cassé ou encore la superbe promotion sur le smartphone realme GT Neo 2 mais aussi sur le casque Logitech G432 et la caméra eufy.