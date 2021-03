LENOVO prépare des Radeon RX 6800 XT et 6900 XT LEGION

LENOVO, un des leaders de la vente de PC et PC portables va prochainement se lancer dans la vente de composants customs. C'est du moins ce que veut la rumeur lancée autour de la division gaming du groupe baptisé LEGION, qui préparerait deux cartes graphiques haut de gamme.

Selon de premiers visuels officiels, LENOVO préparerait ainsi des déclinaisons custom des Radeon RX 6800 et 6900 XT. On devrait ainsi prochainement voir arriver sur le marché (ou pas) une Radeon RX 6800 XT LEGION et une RX 6900 XT LEGION.

Les visuels présentent les cartes qui s'équipent d'un carénage en aluminium et d'une plaque arrière. On remarque 3 ventilateurs et un système RGB sur la tranche. Les cartes occuperont 3 slots PCI, et nécessitent 2 connecteurs PCI express 8 pins.

Pour l'instant on ne sait pas encore quand ces cartes seront disponibles, LENOVO pourrait d'ailleurs les réserver à ses propres PC.