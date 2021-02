Nvidia : Resizable BAR activé pour la RTX 3060 et les RTX 30 mobiles

Lors de la présentation de ses premières cartes graphiques Radeon RX 6000, AMD a présenté une fonction Smart Memory Access (SMA) musclant les échanges de données entre CPU et GPU et permettant dans certains cas d'améliorer de quelques pourcents les performances des jeux.

Pour fonctionner, ce procédé a besoin d'une carte graphique Radeon RX 6000 et d'un processeur Ryzen 5000 mais il est apparu qu'il est en fait dérivé d'une fonction plus générale de l'interface PCIe et baptisée Resizable BAR (Base Address Register).

Le concurrent Nvidia n'a pas mis longtemps pour annoncer son intention de l'activer à son tour et avec moins de limitations matérielles pour ses cartes graphiques et c'est désormais chose faite pour la nouvelle GeForce RTX 3060 et pour les cartes graphiques RTX 30 mobiles pour PC portables, tandis que le support pour les GPU pour PC de bureau arrivera fin mars.

Le Resizable BAR peut fonctionner ici aussi bien avec un processeur AMD que Intel et Nvidia annonce des compatibilités avec les chipsets AMD 400 (supportant des processeurs Ryzen Zen 3) et AMD 500 avec tous les processeurs AMD Ryzen en Zen 3 d'un côté, et avec les chipsets Intel pour Intel Core de 10 et 11ème génération (pour PC de bureau) et donc les processeurs Intel Core correspondants.

Les attentes sont de pouvoir améliorer les performances de 5 à 10% dans certains jeux et avec les bonnes configurations matérielles. Nvidia fournit déjà une première liste de quelques titres qui s'étoffera au fil du temps.