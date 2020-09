Lenovo ThinkPad X1 Fold : le PC portable convertible avec affichage repliable en précommande

Si les smartphones ont démarré la tendance des affichages souples repliables, on devrait aussi retrouver cette technologie dans des ordinateurs portables. Le fabricant Lenovo est un des premiers à se lancer sur ce terrain avec le Lenovo ThinkPad X1 Fold, déjà présenté lors du salon CES 2020 et qui débute maintenant sa phase commerciale.

La machine propose un affichage souple tactile OLED de 13,3 pouces en 2048 x 1566 pixels pouvant être plié en deux, la partie basse affichant alors un clavier virtuel, ou utilisable comme une grande tablette lorsqu'il est complètement déplié.

Le ThinkPad X1 Fold pèse moins de 1 Kg et a une autre particularité : il embarque un processeur Intel Core-i5 Lakefield combinant 1 coeur Sunny Cove et 4 coeurs Atom, formant ce qu'Intel appelle désormais Hybrid Technology.

On trouvera à bord 8 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage, ainsi que les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.1, avec la possibilité d'intégrer en option un modem 5G.

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold fonctionne avec Windows 10 Pro (avec des ajustements pour s'accommoder de l'affichage repliable) et offre ainsi toutes les possibilités d'un PC Windows, avec la commodité d'accessoires comme un stylet et un clavier physique.

Lenovo annonce qu'il est possible de commander dès à présent (aux USA pour commencer) le ThinkPad X1 Fold pour un tarif de 2499 dollars tout de même, avec les premières livraisons attendues d'ici quelques semaines sur le site officiel de Lenovo.