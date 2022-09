Lenovo ThinkPad X1 Fold : le PC portable pliant en 16 pouces

Lenovo s'est engagé tôt dans l'aventure des PC portables pliants avec le Lenovo ThinkPad X1 Fold présenté en 2020. Doté d'un affichage 13,6 pouces repliable, il fait l'économie du clavier physique pour offrir une dalle servant à tout.

Pour le salon IFA 2022 de Berlin, la firme propose une nouvelle génération de cette étonnante machine qui conserve la même dénomination mais voit plus grand grâce à son affichage passant à 16 pouces.

Pour ne pas prendre trop d'embonpoint, le châssis aluminium a été affiné de 25% et l'appareil ne mesure que 17,4 mm d'épaisseur lors qu'il est replié,tout en supportant la norme MIL-STD-810H le protégeant contre les chocs et les chutes. On notera aussi le dos en tissu 100% recyclé.

Cela ne l'empêche pas d'embarquer tout le nécessaire pour supporter la certification Intel Evo des PC portables haut de gamme exigeants avec à bord un processeur Intel Core i7 de 12ème génération (Alder Lake) avec partie graphique Iris Xe, jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 1 To de stockage en SSD, le tout fonctionnant avec Windows 11 Home ou Pro.

La dalle OLED tactile de 16,3 pouces en résolution 2560 x 2024 pixels, au ratio 4:3 et offrant une luminosité jusqu'à 600 nits peut être repliée pour donner l'équivalent d'un PC portable 12 pouces avec clavier virtuel (un clavier physique magnétique en option pourra être clipsé sur la moitié basse de l'écran).

Le Lenovo ThinkPad Fold X1 veut offrir une grande souplesse d'utilisation avec le mode PC portable, le mode Paysage qui tire parti de l'écran 16 pouces pour faire un grand PC en ajoutant un clavier, un nouveau mode Portrait pour la lecture de longs documents ou les réseaux sociaux, un mode Lecture où l'appareil devient livre virtuel et un mode Tablette.

Le soin du détail

Le fabricant indique avoir beaucoup travaillé à l'amélioration de la charnière pour rendre son produit plus résistant mais aussi à son refroidissement, ce qui permet de proposer un design sans ventilateur et donc totalement silencieux.

Le ThinkPad Fold X1 est riche en connectiques avec trois ports USB-C, dont deux Thunderbolt 4, positionnés de façon que deux d'entre eux soient toujours utilisables quelque soit le mode utilisé.

Le placement des haut-parleurs et des micros est pensé de la même façon, avec support Dolby Atmos et Dolby Voice. La machine exploite aussi la technologie Insel Visual Sensing Controller (VSC) qui utilise la caméra embarquée de 5 megapixels pour optimiser l'expérience utilisateur (activation en reconnaissant l'utilisateur et verrouillage s'il n'est plus devant l'écran, réglage du taux de rafraîchissement et du smart dimming en fonction du contenu affiché...).

La batterie de 48 Wh profite d'une charge rapide 65W et l'on retrouvera les connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5,2, avec en option la possibilité d'ajouter un modem 5G (sub-6 GHz).

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold de nouvelle génération arrivera sur les marchés à partir du dernier trimestre de l'année à un tarif démarrant à 2499 dollars.