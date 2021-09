Vous cherchez un bon écran gamer, voilà une occasion à saisir avec cette belle promotion. On a en plus sélectionné pour vous les meilleurs bons plans.

Aujourd’hui, grâce à une offre de remboursement, l’écran pour gamer LENOVO Y25-25 perd 200 € pour passer à 106 € chez Amazon.

L’écran est équipé d’une dalle LED de 24,5" avec une définition de 1920 x 1080 px en 16:9. Il offre un taux de rafraichissement de 240 Hz avec un temps de réponse de 3 ms et 1 ms en mode extrême. Il est aussi équipé de la technologie FreeSync Premium et il est compatible G-Sync. Idéal pour le gaming.

Côté connectique, on observe 4 ports USB, 1 DisplayPort, une sortie audio et 1 entrée HDMI. Cet écran est certifié TÜV Rheinland et bénéficie des dernières technologies en matière de réduction de lumière bleue et de scintillements.

Sur le site d’Amazon, l’écran gamer LENOVO Y25-25 est au prix de 106 € au lieu de 306 € avec l’ODR de 200 € chez Amazon.

L’offre alléchante risque de vite disparaître, vous pouvez aussi trouver l’écran chez Darty à 140 € ou à la Fnac à 160 €, prix valable avec l'ODR de 200 €.





Et vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes :

