La tablette graphique Huion Kamvas Pro 22 à prix réduit avec l'écran incurvé Lenovo G34w-10 et le realme 8 5G

Commençons par l’écran gamer incurvé Lenovo G34w-10 qui profite d’un énorme bon plan sur Amazon

Sa dalle LED de 34" affiche une définition de 3440 x 1440 px, une luminosité de 350 cd/m², un rapport de contraste de 3000:1 et une très belle fréquence d’affichage de 144 Hz. Le tout couplé avec la technologie AMD Radeon FreeSyncTM permet une expérience de jeu fluide, sans effet d’images saccadées. De plus, l’émission de lumière bleue est réduite permettant des heures de gaming sans fatiguer vos yeux.

Le Lenovo G34w-10 est équipé d’un port HDMI 2.0, d’un port DP 1.4 et d’une sortie audio. Le cadre de l’écran est très fin et il peut être incliné (-5° / 22°) et son pied est réglable en hauteur.

L’écran gamer incurvé Lenovo G34w-10 est au prix de 300 € au lieu de 500 € grâce à l’ODR de 100 € sur Amazon.



Passons à la tablette graphique Huion Kamvas Pro 22 qui bénéficie aussi d’une belle réduction à la Fnac.





La dalle LCD de 21,5" offre une définition de 1920 x 1080 en 16:9, une luminosité de 250 cd/m² et un angle de vue de 89° / 89°. La tablette mesure 58,9 x 34,4 x 2,1 cm pour un poids de 4,5 kg. Elle est fournie avec un stylet qui offre 8192 niveaux de pression avec 0,5 mm de précision. Le crayon est détecté à 12 mm avec un temps de réponse de 14 ms.

Côté connectique, on observe des ports HDMI, DVI et VGA. De plus la Kamvas Pro 22 est compatible Windows 7 et supérieur ou macOS 10.12 ou supérieur. Il est équipé de 20 touches personnalisables et de deux barres de défilement.

Sur le site de la Fnac, la tablette graphique Huion Kamvas Pro 22 est au prix de 388 € au lieu de 775 € avec la livraison gratuite



Finissons avec le realme 8 5G qui est un smartphone d’entrée de gamme équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4" avec une définition de 2400 x 1050 px, au format 20:9.

Le smartphone est propulsé par un SoC Mediatek Dimensity 700 5G avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Il évolue sous Android 11 avec la sous-couche realme UI 2.0.

Sur l’arrière du téléphone, vous profitez d’un triple capteur photo avec un module principal de 48 MP, un de 2 MP et un capteur noir et blanc. Pour les selfies, le capteur photo est de 16 mégapixels.

Le realme 8 5G est alimenté par une batterie de 5000 mAH compatible avec la charge rapide 18 Watts, lui conférant une autonomie d’environ 24 h.

Le smartphone realme 8 au prix réduit de 159 € au lieu de 229 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite.



N’hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme l’ultra petite caméra d’action Insta360 GO 2 à prix CASSÉ et une sélection de produits chez AliExpress ou encore Freebox Delta avec l’abonnement internet avec Netflix, Disney+, Prime Vidéo et Canal+ à moins de 40 € par mois !