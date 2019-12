Lexar présente un SSD PCIe 4.0 à 7 Go/s

Si le stockage SSD est connu pour ses performances exceptionnelles face aux limites des disques durs mécaniques, il semble que nous soyons encore loin d'avoir tout vu si l'on en croit la dernière annonce de Lexar.

Deux formats se bousculent sur le secteur des SSD : le format 2,5 pouces traditionnel hérité du format des disques durs traditionnels pour portable et dont le débit varie autour des 500 Mo/s, et le format M.2 plus récent et développé à la base pour une intégration dans des machines ultra portables mais qui a rapidement séduit le secteur informatique plus global du fait de ses performances impressionnantes.

Aujourd'hui, les SSD en PCIe 3.0 proposent des débits allant jusqu'à 3,5 Go/s pour les meilleurs, mais les choses devraient changer avec l'arrivée de la norme PCIe 4.0 qui promet tout simplement de doubler les vitesses.

On voit ainsi déjà arriver quelques SSD M.2 PCIe 4.0 sur le marché même si actuellement, seul AMD propose des plateformes compatibles. On a déjà vu des modèles à 5 Go/s chez Corsair et désormais c'est Lexar qui revendique le SSD le plus rapide au monde avec un modèle flashé à 7 Go/s.

Le SSD en question embarque des puces NAND 3D TLC de 96 couches associées à un contrôleur gravé en 12 nm qui reste inconnu pour l'instant. D'une capacité de 1 To, il affiche 7 Go/s sur IOMeter et 6,2 Go/s sous CrystalDiskMark en lecture séquentielle pour 4,2 Go/s en écriture. Des données qui restent temporaires puisque Lexar précise qu'il s'agit d'un prototype qui évoluera encore avant sa commercialisation.