La 3eme démarque des soldes a commencé avec de très bonnes affaires à réaliser : notre sélection

Les soldes d'été 2021 ont commencé le 30 juin et finissent le 27 juillet à minuit. Nous rentrons donc dans la dernière ligne droite avec le démarrage de la troisième démarque.

Les bons plans se succèdent avec par exemple l’écran de PC LG 29WP500-B qui atteint la barre des 200 € avec une livraison gratuite et rapide.

Avec sa dalle de 29" et son très large format 21/9, il présente un confort d’utilisation supérieur, souligné par sa résolution Ultra-Wide FHD (2560 x 1080 pixels) et la réduction de la lumière bleue. On pourra aussi observer deux ports HDMI 2.0 et une sortie casque sur l’écran.

Avec un temps de réponse de 5 ms, l’écran intègre la technologie FreeSync pour une meilleure fluidité. Cela permettra de faire de bonnes sessions de jeu.

L’écran PC LG 29WP500-B est au tarif réduit de 200 € au lieu de 340 € chez Boulanger avec la livraison gratuite ou en retrait en point relais.

Vous trouverez aussi ci-dessous notre sélection d’autres bons plans pour marquer ce début de la dernière démarque :

Son

Ordinateurs

Accessoires

Écrans PC

Smartphones

Tablettes tactiles

Montre connectée

Pack Oppo Watch 41 mm à 180 € au lieu de 250 € à la Fnac (+ écouteurs sans fil Oppo Enco W31)





TV

N'hésitez pas à consulter les précédents bons plans avec des prix de FOLIE sur le Galaxy Note 20, la barre de son Yamaha SR-B50A et le PC gamer MSI GF65 ou encore Cdiscount Mobile GIGA DAYS avec 4 forfaits à petits prix.