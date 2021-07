Des prix de FOLIE sur le Galaxy Note 20, la barre de son Yamaha SR-B50A et le PC portable gamer MSI GF65

Le portable gamer MSI GF65 10SDR-1269XFR montre de très belles performances. De format compact, avec moins de 2 kg pour un écran de 15,6" (1920 x 1080 pixels en Full HD), ce PC est d’une belle finition de couleur noire avec un rétroéclairage rouge pour le clavier. Il possède 7 connectiques : 2 en USB 3.2, 2 en USB Type C, un port HDMI, un port LAN et une prise combo casque / microphone.

Le PC repose sur un processeur Intel Core i5 cadencé à 2,5 Ghz (4,5 Ghz en mode Turbo) avec 16 Go de RAM et un disque SSD de 512 Go. Et pour les gamers, il est équipé d’une carte Nvida GeForce GTX 1660 Ti avec 6 Go de RAM.

Pour terminer, il est fourni avec une batterie d’une capacité de 51 Wh permettant une autonomie d’environ 5 heures.

Vous pourrez trouver le PC portable gamer MSI GF65 à un prix réduit de 900 € au lieu de 1399 € chez Cdiscount avec la livraison gratuite.





Le deuxième super bon plan de la journée est sur le Samsung Galaxy Note 20. Un smartphone de 6,7" (161,6 x 75,2 x 8,3 mm) avec un écran en Super Amoled pour une définition d’écran de 2 400 x 1 080 px.

Le smartphone propose trois modules photos dorsaux : un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand angle de 12 Mpx et un téléobjectif 3X de 12 Mpx. Quant au module frontal, on notera un capteur de 10 Mpx.

Du point de vue de l’autonomie, le Galaxy Note 20 propose une batterie de 4 300 mAh permettant de tenir plus de 14 heures d’utilisation. Il est fourni avec un bloc de charge de 25 W permettant de le charger en un peu plus d’une heure.

Pour finir, le système d’exploitation est basé sur Android 10 avec One UI 2.5. Le modèle en promo possède un espace de stockage de 256 Go.

Sur Cdiscount, le Samsung Galaxy Note 20 256 Go est au prix de 699 € au lieu de 1059 € avec la livraison gratuite.





Enfin, le dernier bon plan concerne la Yamaha SR-B20A, une barre de son au design discret et sophistiqué qui peut être posée ou fixée sur un mur.

La Yamaha montre une puissance de 120 watts de classe D. Elle intègre un réseau de 6 haut-parleurs. On observera un port HDMI (ARC), et 2 sorties optiques.

On pourra se connecter à la barre en Bluetooth ou en Infra-rouge. Elle pourra être contrôlée depuis son application mobile ou grâce à sa télécommande.

La barre de son Yamaha SR-B20A est au très bon prix de 200 € au lieu de 300 € chez Darty avec la livraison gratuite.

N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans sur le Roborock S5 Max en forte promotion, mais aussi ... ou le PC portable Lenovo Y540 à moins de 1000 € avec la sélection du jour.