LG annonce la vente d'un écran de 325 pouces à 1,7 million de dollars

La marque sud coréenne LG a récemment annoncé la mise en vente d'un écran démesuré de 325 pouces de diagonale, soit 8,27 mètres. Le prix du téléviseur va de pair avec sa taille puisque LG évoque le prix de 1,7 million de dollars.

Baptisé DVLED pour Direct View LED, la technologie déployée mise sur l'utilisation de LED que l'utilisateur pourra directement regarder, à l'image de ce que l'on peut déjà trouver sur les écrans géants utilisés lors de concerts.

Avec un poids de plus d'une tonne, l'écran ne s'installera pas n'importe où. Il propose un affichage en 8K et son prix intègre toutes les étapes d'installation sur mesure. Il s'agit d'ailleurs plus de dalles LED que d'un véritable téléviseur puisque l'écran en lui-même ne dispose d'aucune électronique dédiée au traitement d'image. Tout est ainsi reporté dans un boitier externe baptisé LG Controller

LG indique que "La technologie LG DVLED Extreme Home Cinema Display est conçue pour durer 100 000 heures avant d'atteindre sa demi-vie, ce qui signifie qu'elle pourrait offrir des visuels époustouflants pendant plus de 10 ans".