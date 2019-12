LG lance Gram : une série de PC portables ultra légers

Le constructeur LG met ainsi en avant une nouvelle série de PC portables, présentée comme une vitrine de ce dont est capable la marque en termes de légèreté et de mobilité. Trois portables sont ainsi lancés au sein de ce nouveau segment, chacun embarquant un processeur Intel Core de 10e génération, un port Thunderbolt 3 USB-C, une solution de stockage SSD M.2 NVMe, un lecteur d'empreintes digitales ainsi que le Wi-Fi 6.

Le premier est le Gram 2-en-1, il s'agit d'un portable convertible en tablette tactile via une charnière à 360 degrés. Il se dote d'un écran de 16 pouces Full HD au format 16:9. Il ne pèse que 1145 grammes et embarque jusqu'à 16 Go de RAM, deux ports USB 3.1, une carte graphique Intel UHD et promet 20h d'autonomie.

Les Gram 14 et 15 sont presque similaires en marge de la taille de leur écran. La version 14 pouces ne pèse que 999 grammes contre 1120 grammes pour la version 15 pouces, ils proposent un affichage Full HD également, une carte graphique Intel UDH ainsi qu'une carte dédiée Iris Plus, jusqu'à 24 Go de RAM, 3 ports USB 3.1 et un port microSD/UFS.

Enfin le Gram 17 embarque un écran de 17 pouces au ratio 19:10 et d'une définition de 2560x1600 pixels/ Il dispose du même matériel que les Gram 14 et 15 avec un poids qui reste contenu à 1350 grammes. Aucun prix ni disponibilité n'ont été communiqué pour l'instant.