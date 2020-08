LG dévoile un masque facial purificateur d'air alimenté par batterie

LG a annoncé jeudi un masque facial purifiant l'air. La société prévoit de montrer son produit au salon IFA de la semaine prochaine à Berlin. Le masque facial s'adaptera, comme beaucoup d'autres, avec des boucles qui s'accrochent derrière les oreilles, mais LG a déclaré qu'il inclurait deux filtres HEPA de haute qualité capables d'éliminer au moins 99,97% des particules dans l'air jusqu'à 0,3 micron.

Dans un monde qui continue de faire face à la pandémie de coronavirus, un masque purificateur d'air semble susceptible de gagner du terrain. Bien que le prix et la date de sortie n'aient pas été annoncés, LG a donné d'autres informations sur l'appareil. Le masque comprend deux ventilateurs alimentés par batterie de 820 mAh, ainsi que les filtres. Avec des réglages élevés, la durée de vie de la batterie durera environ deux heures selon LG, et à faible intensité environ huit heures. De plus, les ventilateurs ajusteront la vitesse lorsque vous inspirez et expirez pour que la respiration se fasse «sans effort».

Le masque sera livré avec un étui qui charge à la fois la batterie et désinfecte le masque avec de la lumière UV. Alors que LG a déclaré que le masque nettoierait l'air entrant à travers les filtres, son communiqué de presse ne dit pas la même chose de l'air sortant. L'annonce ne mentionnait pas non plus si le masque protégera les utilisateurs du COVID-19 plus efficacement que des masques type chirurgicaux voir en tissus.