LG : le smartphone à écran enroulable se précise

Nous y sommes ! Depuis l'annonce des premiers écrans flexibles ou pliables, nous étions pressés de voir arriver sur le marché des appareils équipés d'écrans enroulables, à la façon des parchemins... Après avoir concrétisé la chose au sein d'un premier téléviseur, LG devrait être le premier à présenter ce type de concept sur smartphone.

Petit retour en arrière : c'est au CES de 2019 que LG présentait le premier téléviseur à écran enroulable. Le tout était proposé dans un caisson avec un système de moteur et un fonctionnement similaire à un volet roulant motorisé.

Dans des brevets repérés par LetsGoDigital, LG présent plusieurs modèles de smartphones dotés d'un écran enroulable. La présentation d'un prototype pourrait d'ailleurs intervenir dans les mois qui viennent. Le terminal baptisé "Project B" serait doté d'un mécanisme lui permettant de faire s'enrouler les côtés de l'écran pour en réduire ou agrandir la largeur. Il suffirait de tirer sur les 2 côtés de l'appareil pour l'agrandir et passer ainsi d'un format smartphone à un format tablette.

Reste désormais à savoir où en est réellement LG dans son concept et comment la marque compte protéger son écran enroulable. On constate déjà que les écrans des premiers smartphones pliables restent particulièrement fragiles, et cela devrait être un peu plus le cas avec ces dispositifs enroulables. La question du prix est également à prendre en compte : l'écran LG Signature enroulable est facturé plus de 75 000€ dans sa version 65 pouces actuellement.