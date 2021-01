LG souhaite rendre l'OLED plus accessible

LG a fait beaucoup d'annonces lors du CES 2021 et également fait une promesse : rendre les écrans OLED plus accessibles au fil d'une nouvelle gamme de téléviseurs.

Cette année, LG introduira une nouvelle gamme au sein de son catalogue de téléviseurs OLED avec la série A1. Il s'agira d'une série orientée vers l'entrée de gamme qui compte bien rendre la technologie OLED plus accessible pour les utilisateurs.

LG souhaite ainsi rendre l'OLED plus populaire et démocratiser cette technologie d'écran qui séduit pour l'instant surtout les technophiles et amateurs de cinéma. La série LG A1 proposera ainsi des caractéristiques identiques aux autres séries, mais devrait faire l'impasse sur la connectique HDMI 2.1 ou les processeurs de traitement d'image avancés.

LG fera également l'impasse sur les dalles à fort taux de rafraichissement, ce qui devrait véritablement orienter ses écrans vers le cinéma plus que les jeux vidéo. L'épaisseur des dalles ne devrait pas dépasser 4mm et la partie électronique pas plus de 60 mm. Côté processeur, il faudra se contenter d'un modèle d'ancienne génération : l'Alpha 7 Gen 4 et les écrans seront limités à deux tailles pour commencer : 55 et 65 pouces.

Si LG a annoncé une disponibilité fixée à avril 2021, les prix n'ont pas été communiqués pour l'instant.