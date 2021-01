Stadia et GeForce Now : le cloud gaming s'installe sur les téléviseurs LG

LG a profité du CES 2021 pour annoncer l'arrivée de deux services majeurs de Cloud Gaming directement sur ses écrans connectés.

Les services Stadia de Google et GeForce Now de Nvidia seront ainsi préinstallés sur les nouveaux téléviseurs de la marque et pourront être téléchargés sur les précédents modèles dans les semaines à venir. Dans la foulée, on apprend également qu'une application de streaming Twitch sera également proposée, elle permettra aux joueurs des différents services de Cloud Gaming de partager leurs sessions de jeu en ligne (à condition de disposer d'une connexion à Internet suffisante).

L'ensemble des services évoqués sera accessible grâce à une mise à jour de LG WebOS 6.0, le système qui anime les téléviseurs du constructeur. Aucune date de déploiement officielle n'a été communiquée. Il se pourrait par ailleurs que seuls les nouveaux téléviseurs estampillés 2021 soient concernés dans un premier temps avant un déploiement plus global. Les nouveaux téléviseurs de la marque ne seront commercialisés qu'à compter du printemps prochain.