LG : ça surchauffe pour 18 modèles de téléviseurs OLED

LG vient de confirmer que 18 de ses références d'écrans OLED commercialisés en Corée du Sud souffraient d'un problème au niveau de l'alimentation, entrainant une surchauffe anormale.

La marque bat ainsi le rappel de près de 60 000 Smart TV OLED dans le pays, le risque de surchauffe pouvant amener au déclenchement d'incendie. La marque promet ainsi des réparations gratuites des téléviseurs concernés.

LG aurait déjà pris en charge plus de 20 000 téléviseurs qui ont été commercialisés entre février 2016 et septembre 2019. La liste des références concernées est la suivante :

TV de 2016 : OLED65E6, OLED65G6, et OLED77G6.

TV de 2017 : OLED65B7, OLED65C7, OLED65E7, OLED65G7, OLED65W7, OLED77G7, et OLED77W8.

TV de 2018 : OLED65G8, OLED65W8, OLED77C8 et OLED77W8.

TV de 2019 : OLED65W9, OLED77B9, OLED77C9 et OLED77W9.