MEGA bon plan : chute du prix sur le AMD Ryzen 9 5900X mais aussi sur le LG UltraWide, le Galaxy A53 5G...

Commençons notre top 5 par l'écran incurvé LG UltraWide 29WL50S qui est actuellement en promotion sur le site d’Amazon.

La dalle UltraWide QHD+ de 29" affiche une définition de 2560 x 1080 px et un ratio de 21:9. Elle offre 33 % d’espace supplémentaire par rapport à un modèle en 16:9. L’écran est compatible HDR10 qui prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui dépassent les capacités des moniteurs ordinaires.

Le LG UltraWide est doté de 2 ports HDMI et d’un DisplayPort. Il profite d’un temps de réponse de 5 ms et d’une dalle qui couvre 99 % du spectre sRGB. Pour finir, il intègre la technologie FreeSync qui assure une fluidité et une limpidité des mouvements rapides dans le jeu.

L’écran incurvé LG UltraWide 29WL50S est au prix au prix de 180 € au lieu de 230 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



Passons maintenant à la TV Philips 55PUS7556 qui est à prix réduit sur le site de Cdiscount.

Il est doté d'une diagonale de 50" avec une définition 4K UHD (3840 x 2160 px). Du côté des connectiques, nous notons la présence d'un port Ethernet, d'un port USB et de trois ports HDMI.

La télévision de chez Philips est pourvue de l'OS Android TV et permet d’accéder à énormément d’applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, Mycanal…). Elle est aussi compatible avec l’Assistant Google ou Alexa.

La TV Philips 50PUS7556 est au prix réduit de 400 € au lieu de 652 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec le smartphone Samsung Galaxy A53 5G qui est actuellement en promotion sur Amazon.

Il est doté d'une dalle de 6,5" avec une définition de 240 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Nous notons la présence dans la dalle d'un objectif de 32 MP pour faire des selfies ou des visios. Le mobile est propulsé par le SoC Exynos 1280 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage.

Du côté de l'autonomie, il est doté d'une batterie de 5000 mAh accompagné d'un chargeur ultra rapide de 25 W. Le smartphone est résistant à l'eau et a la poussière (IP67). Pour finir, sur l'arrière, 4 capteurs photo accompagnent le mobile dont un de 64 MP, un autre de 12 MP et deux autres de 5 MP.

Sur le site de la Fnac, le mobile Samsung Galaxy A53 5G est au prix de 325 € au lieu de 438 €. La livraison est gratuite.



Passons au processeur AMD Ryzen 9 5900X qui profite d'une belle réduction chez Rakuten.

Il est doté de 12 cœurs (24 threads) avec une architecture AMD Zen 3 qui permet de rendre les cœurs plus rapides. Il est cadencé à 3,7 GHz avec une possibilité de la booster jusqu'à 4,8 GHZ. De plus, il intègre un cache de 6 MB. Il s'associe à l'application AMD Ryzen Master qui permet de l'overclocker. Pour finir, il profite aussi de la technologie AMD Ryzen VR-Ready Premium qui permet de profiter des meilleures expériences de réalité virtuelle.

Sur Rakuten, le processeur AMD Ryzen 9 5900X est au prix de 340 € au lieu de 559 € avec le code ORDI30.



Finissons ce top avec le SSD Crucial MX500 2 To qui profite d'une belle réduction sur le site de la Fnac.

Il affiche un format standard de 2,5" avec une capacité de stockage de 2 To. il est garanti 5 ans pour vous assurer une protection en cas de problème. Il affiche une vitesse de lecture de 485 Mo/s en lecture, et de 439 Mo/s en écriture. Pour finir, le Crucial MX500 permet une vitesse de transfert relativement bonne pour une utilisation classique et un IOPS de lecture de 95000 et d’écriture de 90000.

Sur le site de la Fnac, le SSD Crucial MX500 2 To est au prix de 169 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite.



