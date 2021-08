L'écran incurvé LG UltraWide 38WN75C profite de 49% de réduction ! Avec notre sélection des TOP promos du jour

Aujourd'hui, l'écran incurvé LG UltraWide 38WN75C est mis en avant avec ce super bon plan.

La dalle présente une diagonale de 38" en UltraWide QHD+ pour une définition de 3840 x 1600 px et pour un ratio de 21:9. L'écran est compatible HDR10 prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui dépassent les capacités des moniteurs ordinaires.

On observe 2 ports HDMI et un DisplayPort. Le LG UltraWide 38WN75C profite d'un temps de réponse de 5 ms et d'une dalle qui couvre 99 % du spectre sRGB.

Sur le site Amazon, l'écran incurvé LG UltraWide 38WN75C est proposé au prix de 563 € au lieu de 1100 € avec la livraison gratuite



