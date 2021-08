Une pluie de BONS PLANS tombe chez Cdiscount pour la rentrée avec notamment un PC portable à 349 € !

Cdiscount, entreprise française créée en 1998, a su se faire une place sur le Web. Nous la connaissons bien pour ses prix chocs et ses promotions régulières. Aujourd'hui nous vous proposons une petite sélection des meilleurs bons plans du site qui fête la rentrée.

A noter que ce dernier propose un bon de réduction de 10 € dès 99 € d'achats avec le code 10EUROS.

Faisons un focus notamment sur le PC ultraportable ASUS vivobook 14 qui ne pèse que 1,3 kg pour 1,8 cm d'épaisseur. Il propose un écran de 14" HD avec une définition de 1366 x 768 px et est propulsé par le processeur Intel Pentium Silver N5030 cadencé à 1,1 Ghz. Il est accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage SSD eMMC.

De plus, sous le clavier, on observe un pavé numérique désactivable, ce qui est rare pour un PC ultraportable. Et pour finir, il est fourni avec Microsoft Office 365 + une sacoche de transport.

Vous pouvez trouver le PC portable ASUS E406MA au prix réduit de 349 € au lieu de 398 €.





Vous trouverez également ci-dessous notre sélection des offres disponibles les plus intéressantes sur le site de Cdiscount :

PC portable

Écran TV

Écran PC

MSI Optix 23,8" 120 € au lieu de 180 € avec le code 10EUROS





Smartphone

Samsung Galaxy A12 64 Go à 159 € au lieu de 227 € avec le code 10EUROS





Écouteur



Vous pouvez aussi profiter d’une opération spéciale sur la marque Delonghi du 23 août au 29 août, avec de grosses promotions sur les machines à cafés par exemple.



N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme le trio de bons plans de la journée avec l’aspirateur Dreame V12, la souris Logitech G402 et le bracelet Xiaomi Mi Band 6 ou encore la promotion pour le lancement du realme GT Master Edition.