La cryptomonnaie Libra rebaptisée Diem pour faire oublier le passé

Le projet de cryptomonnaie Libra n'a pas franchement convaincu les autorités de régulation et a suscité de vives critiques, notamment par crainte d'une menace pour la souveraineté monétaire des États. Dont acte... il est rebaptisé Diem.

De la même manière, il n'est plus question de l'Association Libra ayant la responsabilité de la supervision et de la gestion de la future cryptomonnaie, mais de l'Association Diem qui est toujours basée en Suisse.

Ce nom Diem (jour en latin) est censé être synonyme de plus grande indépendance et de maturité du projet. Facebook, dont le portefeuille numérique pour la cryptomonnaie avait été rebaptisé Novi (au lieu de Calibra), demeure l'un de 27 membres impliqués via cette filiale éponyme (Novi from Facebook).



Placé à la tête de Novi, David Marcus est l'un des cinq membres du conseil d'administration de l'Association Diem.

Un nouveau nom Diem en signe d'évolution

Il faut surtout dire que le projet Libra a évolué depuis sa présentation initiale en 2019. Au lieu de s'appuyer sur une réserve avec un panier de devises et d'actifs, le réseau Libra a été remanié pour comprendre plusieurs cryptomonnaies stables (stablecoins) à devise unique.

La semaine dernière, le Financial Times a évoqué un lancement de la Libra au mois de janvier 2021. Cette échéance n'est pas officialisée pour le Diem et dans l'attente de l'aval de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse. Par contre, une confirmation est que le lancement se fera d'abord avec une monnaie numérique liée au dollar.

" Le projet Diem fournira une plateforme simple permettant à l'innovation de la fintech de prospérer, aux consommateurs et aux entreprises d'effectuer des transactions instantanées, à bas coût et hautement sécurisées ", déclare Stuart Levy.

Le directeur général de l'Association Diem ajoute : " Nous nous engageons à le faire de manière qui favorise l'inclusion financière, en élargissant l'accès à ceux qui en ont le plus besoin, et en protégeant simultanément l'intégrité du système financier par la dissuasion et la détection des comportements illicites. "