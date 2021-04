LineageOS 18.1 apporte Android 11 à plus de 60 smartphones

LineageOS est opérationnel et devrait permettre à plus de 60 smartphones différents d’en bénéficier.

La plus grande distribution de la communauté Android, LineageOS, est désormais opérationnelle avec Android 11. La nouvelle version s'appelle "LineageOS 18.1" et elle sera disponible pour plus de 60 smartphones de marques comme OnePlus, Google, Xiaomi, Sony, Motorola, LG et même certains anciens appareils Samsung.

Le nouveau système d'exploitation Lineage 18.1 contient, bien sûr, toutes les fonctionnalités d'Android 11 comme un nouveau panneau de notification avec un lecteur multimédia persistant, des notifications de "bulles" flottantes, des autorisations uniques, de nouveaux emojis, un nouveau système de remplissage automatique pour le clavier, et plus encore. Toutes les applications Lineage prennent désormais en charge le mode sombre. L'application FOSS SeedVault a été incluse en tant que solution de sauvegarde intégrée, et l'enregistreur d'écran et les applications musicales de Lineage ont été réorganisés.

Le plus grand obstacle à l'adoption de Lineage reste l’outil de lancement au démarrage de l’appareil verrouillé. De nombreux fabricants et opérateurs de téléphones ne veulent pas que leurs clients puissent modifier l'appareil qu'ils possèdent, ils verrouillent donc le bootloader, ce qui bloque l'installation d'autres systèmes d'exploitation. Si vous pouvez déverrouiller le bootloader de votre smartphone, vous pourrez alors profiter de LineageOS pour bénéficier du système Android 11 même si le constructeur ne le propose pas.