La date du 8 septembre, qui avait été publiée par erreur, était la bonne. Android 11 est disponible en version finale. Google annonce le début d'un déploiement sur ses smartphones Pixel, mais également des smartphones OnePlus, Xiaomi, Oppo et Realme.

En l'occurrence, ce sont les Pixel 2, 3, 3a, 4 et 4a qui sont immédiatement concernés. Une marque comme OnePlus confirme être parmi les premières à rendre disponible Android 11 le jour de son lancement officiel, mais il est néanmoins question d'une bêta ouverte d'OxygenOS 11 qui concerne le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Pour Xiaomi et avec MIUI 12, ses smartphones Mi 10 et Mi 10 Pro sont les premiers à recevoir la mise à jour Android 11. Pour Oppo, qui évoque pour le moment une bêta de ColorOS basée sur Android 11, ce sont les smartphones Reno 3, Reno 3 Pro, Find X2 et Find X2 Pro. Quant à Realme, c'est une préversion pour le realme X50 Pro.

Bien évidemment des smartphones d'autres fabricants suivront au cours des prochains mois. Il est en tout cas à noter que si les premiers fabricants parlent encore d'une bêta, c'est en relation avec leur propre interface (ou surcouche), mais elle se base bel et bien sur la version finale d'Android 11.

Au cours de la phase de développement, Google a déjà présenté les nouveautés d'Android 11 et notamment celles à destination du grand public. Parmi celles-ci, il y a une réorganisation du système de notifications avec les conversations des applications de messagerie qui bénéficient d'un espace dédié, et par exemple la possibilité d'identifier comme prioritaires des conversations.

Les nouvelles conversations s'affichent sous la forme d'icônes flottantes ou bulles qui peuvent être ouvertes et rappellent le principe de Chat Heads - les bulles de discussion - dans Facebook Messenger pour favoriser le multitasking.

Google souligne également l'intégration d'un enregistreur d'écran natif, un nouveau type de menu avec un appui long sur le bouton Marche / Arrêt qui donne accès à un hub pour les appareils connectés du foyer et évite d'ouvrir plusieurs applications. Les commandes pour le multimédia profitent d'une refonte et il est possible de changer de dispositif pour le contenu en cours de lecture via un bouton dans la notification de l'application média.

Les utilisateurs d'Android Auto vont pour leur part être désormais en mesure d'avoir accès en sans fil à l'interface pour tous les smartphones exécutant Android 11 (et avec un véhicule compatible).

On rappellera également pour le clavier Gboard, l'automatisation de meilleures suggestions de texte et d'emojis en exploitant de l'intelligence artificielle sur l'appareil. Voice Access peut comprendre en local le contenu à l'écran et son contexte, et générer des étiquettes et points d'accès pour les commandes d'accessibilité.

En matière de protection de la vie privée, un système d'autorisations (micro, appareil photo, localisation) à usage unique et ponctuel fait son apparition pour les applications, tandis qu'il y aura une révocation automatique des autorisations accordées pour des applications qui n'ont pas été utilisées sur une période prolongée. L'utilisateur sera informé le cas échéant.

Dans le cadre du projet Mainline pour une plus grande modularisation des composants au niveau du système d'exploitation, Android 11 ajoute par ailleurs une douzaine de modules pouvant être mis à jour. De tels modules peuvent profiter des mises à jour via l'infrastructure de Google Play (à la manière de mises à jour d'applications), au lieu d'une mise à jour complète d'Android.

Google a mis en ligne une page dédiée à la présentation des nouveautés et évolutions avec Android 11. Des fonctionnalités d'abord réservées aux smartphones Pixel sont détaillées ici.