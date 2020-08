La version 5.8 du noyau Linux disponible

Le créateur de Linux a décidé de livrer Linux 5.8 sans faire de release candidate 8 après l’avoir envisagé jusqu’à la dernière minute. Le créateur du noyau a décidé qu’il n’était pas utile de passer par une étape supplémentaire compte tenu du peu de corrections qui devaient être apportées. Parmi les derniers changements sur la version 5.8, on retrouve notamment les pilotes mellanox, selftests et autres, ainsi que des corrections sur le mécanisme de synchronisation RCU. Le reste des modifications a consisté en de petits ajustements sur les pilotes que sont gpu, rdma et pinctrl principalement, mais aussi sur l’architecture arm, x86 et powerpc.

C’est en juin dernier, au moment de la RC1, que Linus Torvalds avait déclaré que la version 5.8 du noyau Linux serait l’une des plus grosses mises à jour jamais faites pour le système d’exploitation open source, avec pas moins de 800 000 nouvelles lignes de code et plus de 14 000 fichiers modifiés. Linux 5.8 est donc là pour étendre le support matériel, renforcer la sécurité et notamment l’architecture ARM64. L’OS vise également à améliorer la prise en charge des pilotes graphiques.

La version 5.8 du noyau devrait être disponible dès l’automne sur des supports comme Ubuntu 20.10.