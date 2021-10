Le smartphone OnePlus 8T avec 200€ de réduction mais aussi la montre connectée Amazfit Stratos 3 à prix réduit

Aujourd’hui, le smartphone OnePlus 8T 12+256 Go profite d’une belle promotion chez AliExpress.

On note la présence d’un écran Fluid AMOLED de 6,55" en Full HD+ avec une définition de 2400 x 1080 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8T est propulsé par le processeur Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, il dispose des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Sur l'arrière du mobile, on remarque un quadruple capteur photo dont le module principal est de 48 mégapixels avec d’un ultra grand-angle de 16 MP, d’un capteur macro de 5 MP et d’un module monochrome de 2 mégapixels. Sur l'avant, le capteur photo est un 16 mégapixels. Du côté de l'autonomie, sa batterie de 4500 mAh est accompagnée d'un chargeur rapide Warp Charge 65 W.

Sur AliExpress, le smartphone OnePlus 8T 12+256 Go est au prix de 399 € au lieu de 599 € prix officiel avec le code de réduction SDFRG066 avec la livraison gratuite depuis la France.





Également en promotion aujourd'hui, la smartwatch connectée Amazfit Stratos 3 est également mise en avant avec une belle réduction. Elle est destinée aux sportifs réguliers.

Cette montre possède un boîtier en acier inox 48 mm avec un affichage tactile circulaire de 1,39" de 320 x 320 pixels protégés par du verre Gorilla Glass. Elle est étanche 5 ATM avec un module GPS.

Au niveau de l'autonomie, elle permet une utilisation de 7 jours, un mode économique permet même d'atteindre les 14 jours. En utilisation intensive, en mode GPS, la durée de fonctionnement est de 35 heures en positionnement de précision et jusqu'à 70 heures en mode économique.

La Amazfit Stratos 3 utilise la technologie des écrans réflectifs pour assurer une bonne visibilité même en plein soleil. On retrouve pas moins de 19 modes sportifs, sans oublier la présence au dos d'un cardiofréquencemètre optique.

La montre connectée Amazfit Stratos 3 est au prix de 114 € seulement grâce à ce coupon SDFRG061 avec une livraison depuis l'Espagne.



