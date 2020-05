Bon plan : liseuse Kobo, trottinette Xiaomi M365 / Pro, Oppo A5 2020, balance connectée Withings, TV Qled 75

Le bon plan du jour concerne de nombreux articles très appréciés qui sont en promotion :

Commençons avec la liseuse Kobo Clara HD qui dispose d'un écran tactile de 6 pouces accompagné d'un rétroéclairage ajustable ConfortLight Pro qui bénéficie de la technologie anti-lumière bleue. La liseuse de chez Kobo a pour dimensions

15,7 x 11,1 x 0,83 cm et un poids de 166 g.

Cette liseuse Clara HD intègre une capacité de stockage de 8 Go et supporte les formats suivants : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR

Vous retrouverez la liseuse Kobo Clara HD à 110 € seulement au lieu de 130 € chez Darty.



Passons à la trottinette électrique Xiaomi Mi 365 qui est équipée d'un moteur d'une puissance de 250 Watts avec une vitesse maximale de 25 km/h. Grâce à sa batterie de qualité, elle a une autonomie d'environ 30 km et se recharge en 5 heures. Ces pneus en caoutchouc font 8,5", et elle supporte une charge maximale de 100 kg.

Elle dispose d'un cadrage en aluminium, ce qui permet à la trottinette d'avoir un poids plume avec 12,5 kg, ajouté à sa fonction pliable la M365 est une trottinette pratique en plus de posséder une bonne fiche technique.

La trottinette électrique Xiaomi M365 est à 349 € au lieu de 399 € chez la Fnac, Darty et Boulanger.

Mais vous pourrez également profiter de sa version Pro à 449 € au lieu de 499 €, toujours chez la Fnac, Darty et Boulanger.



Poursuivons avec le smartphone Oppo A5 dans sa version 2020 qui est équipée d'un écran LCD de 6,5 pouces qui permet une résolution de 1600 pixels x 720 pixels. Ce smartphone exploite un SoC Qualcomm Snapdragon 665 avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible par carte MicroSD.

Le modèle A5 d'Oppo est alimenté par une batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet une bonne autonomie.

Le smartphone Oppo A5 est actuellement affiché à 149 € chez la Fnac, Boulanger et Darty.



Ensuite, vous pourrez profiter de la balance connectée Withings qui vous permet de surveiller votre IMC et votre poids pour vous sentir bien dans votre corps. Toutes vos données seront sauvegardées automatiquement dans l'application Health Mate via le Wi-Fi ou le Bluetooth.

De plus, cette balance dispose de plusieurs modes de personnalisations pour peser toute la famille y compris votre petit dernier jusqu'à 8 personnes maximum.

La balance connectée Withings est actuellement affichée à 40 € au lieu de 60 € sur Amazon.



Finissons ce bon plan avec la télévision QE75Q60R de Samsung qui profite d'un écran QLED de 75", soit 189 cm de diagonale, qui permet une résolution de 3840 x 2160 pixels. C'est une smartTV compatible avec Alexa et Google Assistant, vous pourrez notamment profiter de Disney+ et Netflix qui sont déjà préinstallés.

Elle dispose d'une connectique comprenant quatre ports HDMI 2.0, deux ports USB, un port Ethernet, une entrée antenne, une entrée satellite, mais aussi une sortie optique. La connectivité sans fil de cette télévision supporte le Wi-Fi, mais également le Bluetooth.

La télévision QE75Q60R de Samsung est proposée à 1490 € au lieu de 1990 € chez Boulanger.



Enfin, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant le vélo électrique Nakto GYL019 à moins de 1000 €, mais aussi l'imprimante 3D Creality 3D Ender-3X et la box H6 en promotion avec le plafonnier Xiaomi.