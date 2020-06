L'idée de voir non pas une mais deux consoles Xbox nouvelle génération d'ici la fin de l'année continue de se balader sur la toile, et la découverte de nouveaux indices dans le code source de Windows 10 vont dans ce sens.

En dévoilant sa Xbox Series X assez tôt, beaucoup estimaient que Microsoft avait fait une erreur stratégique en abattant trop rapidement ses cartes alors même que Sony n'a pas encore dévoilé sa PlayStation 5. Mais la marque pourrait avoir un atout dans sa manche : le fameux projet Lockhart pressenti comme une Xbox nouvelle génération plus accessible.

La Xbox Series X était connue sous le nom de code Anaconda en interne, et pour l'instant, Microsoft n'a rien dévoilé de son projet baptisé "Lockhart", malgré tout, le nom apparait actuellement dans le code source de Windows 10.

TitleOS a ainsi noté pas moins de 5 références à Lockhart dans le code de l'OS de Microsoft, qui fait également mention juste à côté de "Xbox-Anaconda".

Cette Xbox plus accessible pourrait toutefois ne pas être lancée immédiatement : Microsoft pourrait la lancer dans le courant de l'année prochaine en se focalisant exclusivement sur la production de sa Series X pour cette fin d'année. La marque disposerait ainsi de quoi réagir assez si Sony venait à prendre l'ascendant.

Pour l'instant, Microsoft a toutefois une avance non négligeable en termes de communication. Sa Xbox Series X est également plus puissante que la PlayStation 5 sur le papier et Microsoft n'a pas hésité à dire que le prix de la machine s'adapterait automatiquement à celui de la concurrence pour se positionner, si ce n'est à son niveau, juste au-dessous... Sony devra donc convaincre par d'autres moyens pour espérer séduire les foules, et le manque de communication et de concret dans les déclarations n'est pas du genre à rassurer pour l'instant.