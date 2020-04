Xbox Series X : un nouveau logo, une version S présentée en mai

Microsoft vient de déposer un nouveau logo à destination de sa Xbox Series X, avec pour objectif de bien faire la distinction à la fois entre la nouvelle génération de machine et l'ancienne, mais aussi au sein même du catalogue de nouvelle génération.

Car il semble de plus en plus évident que Microsoft prépare bel et bien plusieurs machines pour la fin de l'année, ou au plus tard en début d'année... Le logo en question met ainsi plus clairement en avant la dénomination "Series X".

Il s'agira ainsi de se démarquer de l'autre console qui ne devrait plus tarder à se faire connaitre, la Series S. Selon Windows Central, cette machine pourrait être officiellement dévoilée par Microsoft dans le courant du mois de mai.

La Xbox Series S constituera ainsi l'entrée de gamme de la nouvelle génération de consoles chez Microsoft, elle offrira des performances plus modestes que la series X mais aura pour avantage un prix de vente plus agressif.

Selon certaines rumeurs, certains employés de Microsoft testeraient déjà la Xbox Lockhart chez eux depuis quelques semaines... La révélation attendue en mai devrait également concerner un ensemble de titres exclusifs à l'environnement Xbox, avec notamment un nouvel épisode de la saga Fable ou encore Halo Inifinite.