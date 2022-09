Trois megas bons plans avec les écouteurs realme Buds Air Pro, le clavier Corsair K100 ou la webcam Logitech

Commençons avec les écouteurs realme Buds Air Pro qui voient leur prix chuter de 56 % sur Amazon.

Ces derniers sont pourvus de la technologie de réduction de bruit active jusqu'à 35 dB. Ils intègrent deux haut-parleurs de 10 mm avec amplificateur de basses. Les realme Buds Air 2 sont pourvus de la connectivité Bluetooth 5 et sont compatibles avec les codes SBC et AAC.

Les Buds Air Pro affichent la certification IPX5 indiquant leur résistance aux éclaboussures d'eau. Du côté de l'autonomie, votre musique vous accompagnera pendant 5 heures sans réduction de bruit active et 4 heures avec. De plus, les écouteurs sont accompagnés d'un boîtier de charge qui fait passer l'autonomie totale à 25 heures.

Sur Amazon, les écouteurs realme Buds Air Pro sont au prix réduit de 40 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au clavier Corsair K100 qui bénéficie d'une belle réduction chez le géant américain Amazon.

Il est équipé d'un châssis en aluminium robuste accompagné d'un rétroéclairage totalement configurable via l'application iCUE. De plus, le clavier intègre la technologie Corsair Axon qui fournit un débit jusqu'à 4 fois plus rapide. Notons aussi qu'il est doté de switchs CHERRY MX SPEED permettant des temps de réponse ultra-rapides.

Sur le clavier, nous observons la présence de 6 touches macros dédiées permettant de se programmer des macros, ainsi qu'un passe câble. Enfin, le clavier est fourni avec un repose-poignet avec une mousse à mémoire de forme.

Sur Amazon, le clavier Corsair K100 est au prix de 150 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la webcam Logitech C920 Pro qui profite de 50 % de réduction sur Amazon.

Elle offre une qualité vidéo nette et détaillée avec une définition de 1080p avec 30 ips. La webcam s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage produisant des images claires même si vous êtes dans un environnement sombre. Au niveau du son, elle capte un son en stéréo grâce à ses deux micros permettant d'offrir un son naturel lors de vos appels. Pour finir, elle offre plusieurs options de fixation grâce à son clip réglable.

Sur Amazon, la webcam Logitech C920 Pro est au prix de 55 € au lieu de 109 € sur Amazon.



