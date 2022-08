Logitech G : qu'attendre de la console de cloud gaming avec Tencent ?

La console de cloud gaming issue du partenariat entre Logitech et Tencent se montre avant l'heure et donne une première idée de ses caractéristiques.

Début août, Logitech et Tencent ont annoncé un partenariat autour du développement d'une console de jeu portable avec un focus sur le cloud gaming, réunissant l'expertise matérielle du premier et celle logicielle du second.

Cette console, le leaker Evan Blass a commencé à en dévoiler le design avant de devoir retirer les images diffusées sur Twitter. Elles ont néanmoins laissé le temps d'appréhender le style très proche des consoles portables avec un grand affichage central entouré de sticks, croix directionnelle et touches, en plus de gâchettes dans les angles.

Depuis, d'autres informations ont émergé sur ses caractéristiques. On sait ainsi que la console tournera sous Android et qu'elle pourra accéder à des services tels que GeForce Now (cloud gaming) et le Google Play Store.

Tout pour le cloud ?

L'une des images montrant l'interface fait ainsi apparaître les logos de plusieurs plates-formes, dont Xbox et même Steam, sans trop savoir à quoi cela correspondra.

Passé par le benchmark Geekbench sous la référence Logitech GR0006, la fiche technique se dévoile un peu et indique que la console exploite un SoC octocore Snapdragon 720G cadencé à 2,3 GHz avec 4 Go de RAM et sur une base Android 11.

Le SoC de milieu de gamme n'est pas tout récent et pourra montrer des limitations avec certains titres Android particulièrement gourmands mais il devrait pouvoir assurer des fonctions de jeu en cloud dans de bonnes conditions (en WiFi 5). On restera tout de même loin de la puissance d'une Steam Deck et son APU Ryzen.