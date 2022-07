Grosse réduction sur le casque Logitech G Pro X accompagné de notre sélection du jour (SSD, TV, écran PC)

Mettons en avant le casque Logitech G Pro X qui bénéficie d’une très belle réduction sur Amazon.

Il est doté de la technologie DTS Headphone:X 2.0 offrant un son surround 7.1 pour un son de qualité. Il est aussi pourvu d’un transducteur PRO-G 50 mm surmontés d’un rembourrage confortable à mémoire de forme recouvert de similicuir. De plus, son cadre est en acier et en aluminium qui rend le casque résistant et robuste.

Il affiche plusieurs profils d’égaliseurs qui sont élaborés par des pros. Il intègre le microphone Blue VO!CE de 6 mm qui est capable de se détacher. Il sera parfait pour vos sessions de jeux.

Sur Amazon, le casque gaming Logitech G Pro X est au prix réduit de 93 € au lieu de 129 € avec la livraison gratuite.



