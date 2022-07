Cinq offres de folie avec un casque gamer, des écouteurs, un écran PC, une TV et un SSD

Commençons avec le casque gamer Logitech G432 qui voit son prix chuter sur Amazon.

Vous pouvez profiter sans gêne de votre casque tout le long de la journée grâce à son poids léger et sans pression. De plus, vous pouvez profiter d’une expérience de jeu immersive grâce au son rendu par ses transducteurs audio de 50 mm.

Notons aussi la présence d’un micro avec la technologie sourdine Flip-up et de trois touches programmables. Et enfin, vous pouvez profiter du casque pendant 7h30 et il fonctionne sur tout type de plateforme, que ce soit PC ou console.

Sur le site d’Amazon, le casque gaming Logitech G432 est au prix de 50 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant aux écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 qui profitent également d’une belle réduction sur Amazon.

Ils sont dotés de la technologie de réduction de bruit active grâce au processeur dédié Sony v1. De plus, ils profitent d’un système de doubles microphones qui annule efficacement les bruits extérieurs. Ils possèdent la certification IPX4 et peuvent résister aux éclaboussures.

Au niveau de l’autonomie, la batterie vous permet d’écouter votre musique pendant 6 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 8 h si elle est désactivée. Et enfin, le boitier rajoute 24 heures d’écoute au total.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 sont au prix de 229 € au lieu de 280 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec l’écran PC gaming Xiaomi Mi 27" qui bénéficie d’une belle réduction sur le site de la Fnac.

Il est pourvu d’une dalle de 27" avec une définition de 2560 x 1440 pixels, une luminosité de 400 cd/m² et un taux de contraste de 1000:1. Il est doté aussi d’un taux de rafraichissement de 165 Hz, parfait pour les gamers. L’écran gamer propose plus de 16 millions de couleurs, couvrant 95 % de l’échantillon DCI-P3 et 100 % de l’échantillon sRGB. Et enfin, l’écran intègre un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux USB 3.0 et une sortie audio.

Sur le site de la Fnac, l’écran PC gaming Xiaomi Mi 27" est au prix de 300 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.

Finissons avec la TV Samsung QE55QN90A qui profite d’une belle réduction sur le site de la Fnac.

La télévision est pourvue d’un écran QLED de 55 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels et d’un taux de rafraichissement de 100 Hz. La TV profite aussi de la technologie Adaptive Sound qui optimise le son en fonction des scènes. Mais aussi de la technologie Dolby Digital 5.1 qui offre un son de qualité. Nous notons la présence de 4 ports HDMI, d’un port Ethernet et d’une compatibilité WiFi et Bluetooth. Et enfin, elle dispose du multiview qui permet d’afficher plusieurs éléments sur l’écran et des multiassistants vocaux afin de contrôler le contenu grâce à votre voix.

La télévision Samsung QE55QN90A est au prix réduit de 999 € au lieu de 1299 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.



Finissons avec le SSD Kingston A400 480 Go qui profite de 45% de réduction sur Amazon.

Ce dernier offre une vitesse de lecture de 500 Mo/s et une vitesse d’écriture de 450 Mo/s, soit 10 fois plus rapide qu’un disque traditionnel. De plus, le disque résiste aux chocs et aux vibrations. La réduction touche le disque SSD au format 2.5" et il est garanti 3 ans constructeur.

Sur Amazon, le SSD Kingston A400 480 Go est au prix de 41 € au lieu de 74 € avec la livraison gratuite.



Voici d'autres bons plans à ne pas rater sur notre site comme les soldes d'été, la Fnac à l'heure d'une deuxième démarque ou encore Sosh qui propose un nouveau forfait mobile 60 Go en Série limitée à petit prix !