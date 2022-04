Sosh propose 2 nouveaux forfaits mobiles !

Sosh propose donc depuis ce matin deux nouveaux forfaits mobiles en Série limitée, de quoi vous intéresser d'autant plus que l'intégration de la 5G arrive !

La filiale de l'opérateur mobile Orange, Sosh, a mis en ligne ce matin deux nouveaux forfaits mobiles à découvrir, alors même que la directrice d'Orange, Fabienne Dulac, a confirmé la prochaine intégration de la 5G dans les offres de l'opérateur.

Vous pouvez donc découvrir deux forfaits mobiles très proches avec pour commencer un forfait mobile proposant 60 Go de données mobiles affiché à 13,99 € par mois, et pour finir un forfait mobile 80 Go de data à 14,99 €. Ils sont tous les deux valables jusqu'au 2 mai à 9h.

Ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix après un an.

Ils intègrent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 60 et 80 Go de data utilisables en France (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France (débit réduit au-delà) 12 et 10 Go de data utilisables en Europe



Pour rappel, Sosh utilise sans aucune restriction le réseau mobile d'Orange, et propose gratuitement de nombreuses options (présentation du numéro, double appel...)



Découvrir les forfaits mobiles Sosh en Série limitée



Enfin, signalons chez la concurrence les offres de Free Mobile avec son forfait 90 Go à 11,99 € par mois, de Cdiscount et ses 3 forfaits 20 Go, 60 Go et 100 Go à 4,99 €, 6,99 € et 9,99 € par mois sans oublier RED et ses forfaits de 5 à 160 Go pour de 5 € à 19 € et B&You et ses forfaits similaires de 5 Go à 160 Go pour de 4,99 € à 18,99 €.