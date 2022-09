Du gaming avec le casque et la souris Logitech, un assistant vocal, une télévision et une tablette tactile

Commençons notre top 5 avec le casque Logitech G Pro X LIGHTSPEED qui profite d’une belle réduction sur Amazon.

Il est équipé de deux transducteurs PRO-G 50 mm surmontés d’un rembourrage confortable à mémoire de forme recouvert de similicuir. De plus, le casque est pourvu de la technologie DTS Headphone:X 2.0 qui offre un son surround 7.1 pour un son de qualité. Son cadre est en acier et en aluminium, ce qui rend le casque résistant et robuste.

Il offre plusieurs profils d’égaliseurs élaborés par des pros. Le Logitech G Pro X est doté du microphone Blue VO!CE de 6 mm qui est capable de se détacher. Il sera parfait pour vos sessions de jeux. Pour finir, il est de type sans fil et peut vous accompagner pendant 20 heures sans avoir besoin de le recharger.

Sur Amazon, le casque gaming Logitech G Pro X LIGHTSPEED est au prix réduit de 180 € au lieu de 229 € avec la livraison gratuite.



Passons à la souris Logitech G502 Hero K/DA qui bénéficie de 34 % de réduction sur Amazon.

La souris intègre un capteur optique Hero 25K qui permet une sensibilité maximale de 25 600 DPI. Elle offre également un rétroéclairage RVB modifiable. Son design s'inspire de l'univers alternatif K/DA de League of Legends. La souris affiche un profil de droitier.

La souris Logitech G502 Hero K/DA est dotée de 11 boutons programmables qui possèdent une durée de vie de 50 millions de clics. Pour finir, elle possède 5 petites masses de 3,6 g chacune qui permettent d'ajuster le poids en fonction des besoins.

Sur Amazon, la souris Logitech G502 Hero K/DA est au prix de 44 € au lieu de 66 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'assistant vocal Lenovo Smart Clock V2 qui profite de 57 % de réduction sur Boulanger.

Il est doté d'un écran tactile couleur de 4" avec un design très épuré. Il est avant tout une horloge intelligente qui vous donne l'heure, mais qui peut effectuer plusieurs tâches dans la journée. Il permet d'écouter la radio, notre musique préférée en l'associant à Deezer ou Spotify et il peut également vous donner la météo. Dernier avantage, vous pouvez contrôler le reste de vos équipements en passant par cet assistant vocal.

Sur Boulanger, l'assistant vocal Lenovo Smart Clock V2 est au prix de 30 € au lieu de 70 €.



Passons maintenant à la télévision LG OLED42C2 qui est également en promotion sur le site de Rueducommerce.

Elle est pourvue d'un écran OLED 4K de 42 pouces, soit 107 cm avec une fréquence de balayage de 120 Hz. La TV est compatible avec Alexa et Google Assistant et propose de nombreuses applications comme Netflix, Disney+…

Au niveau de la connectique, nous notons la présence de quatre ports HDMI 2.1, de plusieurs ports USB 2.0, d'une entrée satellite et antenne et enfin d'une prise casque. Vous pouvez connecter votre smartphone à votre télévision grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi.

Sur le site de Rueducommerce, la TV LG OLED42C2B est au prix de 949 € au lieu de 1199 €



Finissons avec la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite qui est à prix mini sur Rakuten.

Elle propose un écran LCD de 8,7 pouces avec une définition de 1340 pixels x 800 pixels. Cette tablette Samsung exploite un processeur Mediatek MT 876T avec 3 Go de RAM et de 32 Go à 64 Go de stockage interne, extensible via microSD.

Le système d'exploitation est Android. La Galaxy Tab A7 est équipée d'une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 2 mégapixels. La connectivité se compose du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi. Elle est alimentée par une batterie conséquente de 5100 mAh.

La tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite est au prix de 134 € au lieu de 179 € avec le code RAKUTEN15.



