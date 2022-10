Spécial périphériques : petit prix pour le clavier Logitech G21, mais aussi sur les souris et claviers

Nous avons sélectionné des souris et des claviers qui profitent de belles réductions chez plusieurs commerçants !

Nous avons sélectionné pour vous de meilleurs bons plans sur les souris et les claviers pour accompagner votre PC ! Éléments indispensables pour pouvoir utiliser un ordinateur, il existe énormément de choix.

Par exemple, prenons le clavier sans fil Gamer Logitech G213 qui profite de 45 % de réduction sur Amazon.

Il est doté de cinq zones d’éclairage individuelles avec une palette de 16,8 millions de couleurs. De plus, le clavier est résistant aux éclaboussures. Il est fourni avec un repose-poignet intégré et des pieds réglables. Le clavier Logitech G213 est totalement personnalisable pour les jeux vidéo grâce au logiciel constructeur et vous pouvez contrôler le son de votre PC grâce à trois boutons.

Sur Rueducommerce, le clavier sans fil Gamer Logitech G213 est au prix de 50 € au lieu de 90 €.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les claviers et souris :

Souris

Clavier



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les petits prix sur le casque Jabra Elite 85h, les écouteurs Apple AirPods 2, le smartphone Galaxy S20 FE... ou encore Amazon deals, le meilleur des ventes flash d’Amazon avec des accessoires PC, de la sécurité et bien d’autres.