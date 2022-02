Trois belles offres à ne pas rater avec le volant Logitech G29, la montre Amazfit GTR et le PC HP Gaming 17

Commençons notre top 3 par la montre connectée Amazfit GTR qui est équipée d’un grand boîtier de 42 mm en aluminium et étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. Cette montre est dotée d’un écran AMOLED 1,2" avec une haute résolution de 326 ppi. Son poids léger est de 25,5 g. De plus, elle se connecte facilement à votre smartphone grâce à la technologie Bluetooth.

Cette montre est pourvue de son propre module GPS et permet de vous suivre sur une douzaine d’activités sportives, de la marche à la natation en passant par le ski, avec suivi du rythme cardiaque grâce à un capteur au dos du boîtier. Pour finir, sa batterie vous offre une autonomie de 12 jours grâce à la possibilité de désélectionner des applications énergivores.

La montre connectée Amazfit GTR est au prix réduit de 74 € au lieu de 140 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Passons au le volant de jeu Logitech G29 accompagné de ses pédales qui est en promotion sur Cdiscount.

Le volant Logitech G29 est accompagné des pédales G920 réglables afin de maintenir une conduite plus vraie que nature. Il se connecte en USB et possède une multitude de commandes sur le volant. Le tout est accompagné d'une garantie de deux ans.

Le volant affiche un design soigné et proche de la réalité afin d'obtenir une expérience de conduite parfaite. On note la présence de cuir cousu à la main qui offre un certain luxe. De plus, le volant est compatible avec la PS5, PS4, PC et Mac. Pour finir, il est doté d'un retour de force à deux moteurs pour ressentir la conduite au maximum. Il peut tourner jusqu'à 900°.

Le volant de jeu Logitech G29 + pédales G920 sont au tarif de 270 € au lieu de 399 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite.



Finissons avec le PC portable HP Pavilion Gaming 17 qui profite d'une belle réduction sur Cdiscount.

Il est doté d'un écran de 17,3" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il dispose du processeur Intel Core i5 11300H avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

On note la présence de trois ports USB, d'un port HDMI, d'un port Ethernet et d'une prise combinée casque / microphone. Sa batterie vous permet de profiter de vos jeux pendant environ 5 heures.

Sur Cdiscount, le PC portable HP Pavilion Gaming 17 est au prix de 900 € au lieu de 1213 €.





