Petits prix sur les Galaxy Buds2 Pro, la TV LG, le casque HyperX, la manette Xbox ou la souris Logitech

Commençons avec la manette Xbox sans fil qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Elle offre un très bon confort avec sa surface antidérapante sur les gâchettes et à l'arrière de la manette. Vous pouvez personnaliser totalement les boutons, mais aussi brancher un casque compatible sur la manette. Elle est d'ailleurs dotée d'un bouton de partage Xbox qui permet de partager vos meilleurs captures & vidéos avec vos amis. Idéal pour jouer au nouveau FIFA 23. Pour finir, elle est compatible Xbox Series X|S, Xbox One, Windows10 , téléphones & tablettes iOS et Android.

Sur Amazon, la manette Xbox sans fil est au prix de 48 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Passons à la TV LG OLED55A26LA qui voit son prix chuter de 280 € sur Rueducommerce.

Elle est dotée d'un écran OLED de 55 pouces avec une définition maximale de 3840 x 2160 px. Au niveau du son, la télévision est dotée de deux haut-parleurs directement intégrés dans la TV pour profiter d'un son de bonne qualité sans avoir besoin d'équipements supplémentaires.

Le système d'exploitation de cette SmartTV est le LG webOS permettant d'accéder à de nombreuses applications (Netflix, Amazon Prime…). Les connectiques présentes sur la TV sont nombreuses : trois ports HDMI, deux ports USB (2.0 dont 1 3.0), une entrée antenne, un port Ethernet, et les connectivités Wifi 5 et Bluetooth 5.

Sur Rueducommerce, la TV LG OLED55A26LA est au prix réduit de 799 € au lieu de 1079 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec le casque HyperX Cloud Stinger Core qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il est doté d'une structure en acier réglable et résistante. De plus, ses coussinets offrent du confort et de la légèreté. Il intègre également des commandes embarquées pratiques. Nous notons aussi la présence d'un micro avec coupure audio automatique par pivotement et suppression de bruit. Côté son, le casque offre un Son Surround 7.1 virtuel* HypeX NGENUITY pour une immersion totale. Pour finir, il profite d'une connexion sans fil.

Sur Amazon, le casque HyperX Cloud Stinger Core est au prix de 52 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro qui voient leur prix chuter de 28 % sur Amazon.

Ils présentent un design épuré et sont disponibles en 3 coloris. Ils disposent d'une oreillette avec embout silicone pour une isolation passive des bruits extérieurs et des micros pour apporter une réduction active du bruit (ANC).

L'autonomie des écouteurs est de 5 heures avec l'ANC (8 heures sans) et le boitier offre jusqu'à 20 heures supplémentaires. Ils profitent du codec SSC Hi-Fi avec une qualité audio 24 bit. Pendant les appels, une IA de réduction des bruits est à l'oeuvre pour un son de qualité. Grâce à l'Ambiance Sound, les conversations sont détectées et les Buds2 Pro atténuent le son pour pouvoir profiter dans les meilleures conditions possibles des conversations.

Sur Amazon, les écouteurs Galaxy Buds2 Pro sont au prix de 167 € au lieu de 230 €, toujours avec la livraison gratuite.



Finissons avec la souris Logitech G502 Hero qui profite de 47 % de réduction sur Amazon.

La souris est équipée d'un capteur optique Hero 25K qui offre une sensibilité maximale de 25 600 DPI. Vous avez la possibilité de programmer les 11 boutons qui constituent la souris. De plus, elle profite d'un rétroéclairage RVB modifiable.

Les boutons de la G502 Hero affichent une durée de vie de 50 millions de clics. Pour s'adapter à votre utilisation, elle est dotée de 5 petites masses de 3,6 g chacune qui permettent d'augmenter ou de réduire son poids initial. Pour finir, la souris affiche un profil de droitier.

Sur Amazon, la souris Logitech G502 Hero est au prix de 48 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



