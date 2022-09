FIFA 23 : le meilleur jeu de football disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Aujourd'hui, vendredi 30 septembre, marque la sortie du jeu de football très attendu FIFA 23. Il est disponible sur Switch, PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One. Le jeu est doté d'animations encore plus réalistes grâce à la technique de capture HyperMotion2. FIFA 23 intègre également la fonction Cross-play qui permet d'affronter ses amis s'ils jouent sur une plateforme de même génération.

Les modes de jeu Versus en ligne, Match local ou Carrière solo sont bien sûr aussi de la partie. Vous aurez la possibilité de prendre le contrôle de 19 000 joueurs et de 700 équipes différentes. Plus de 100 terrains ont été recréés dans le jeu. Une autre nouveauté dans le jeu est la présence de clubs féminins ! Dans le jeu, vous profiterez au total d'une trentaine de compétitions auquel se rajoutera la FIFA World Cup Qatar 2022 et la FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023 avec une mise à jour gratuite.

Pour rappel, FIFA 23 sera le dernier jeu d'Electronic Arts avec la licence de FIFA. Les deux entités se séparant. En interne, EA a déjà changé le nom de FIFA en EA Sports FC (pour Football Club).



Voici les bons plans pour trouver FIFA 23 à prix réduit :

Switch

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Serie X



