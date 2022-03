Cinq offres de folie avec une souris gamer, un SSD, une tablette tactile, des écouteurs et un écran PC

Nous mettons en avant cinq des meilleures offres de la journée avec la souris Logitech G903 LIGHTSPEED, le SSD Corsair MP600 1 To, la tablette surface 8 Pro, l'écran PC Samsung M5 et les Soundcore Anker Liberty Air 2 Pro.

Commençons ce top 5 avec la souris sans fil Logitech G903 LIGHTSPEED qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Elle est équipée d'un capteur optique HERO 25k offrant un suivi 1:1 avec une définition de 25 000 dpi. De plus, grâce à la technologie LIGHTSPEED, vous bénéficiez d'une expérience de jeu haute performance.

Vous pouvez personnaliser intégralement les LED RVB mais aussi 6 des 11 boutons que compte la souris. Sa batterie vous permet de profiter de plus de 180 heures de jeu sans l'éclairage et 140 h avec.

Sur Amazon, la souris Logitech G903 LIGHTSPEED est au prix de 80 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.





Passons au SSD Corsair MP600 1 To qui profite d'une chute de prix sur Amazon.

La mémoire est de type NVMe PCI Express 4.0, elle propose ainsi des débits de 4950 Mo/s en lecture et 4250 Mo/s en écriture, et ce, grâce à son contrôleur PS5018-E18. Le SSD bénéficie d'une bonne durée de vie avec plus de 1800 To d'écriture. Il embarque un dissipateur thermique en aluminium et il est fourni avec le logiciel Corsair SSD toolbox qui permet un contrôle du disque avancé avec par exemple l'effacement sécurisé et les mises à jour du micrologiciel.

Le SSD Corsair MP600 1 To est au prix réduit de 128 € au lieu de 212 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.





Continuons avec l'ordinateur tablette Microsoft Surface Pro 8 qui est doté d'un écran 13" avec une définition 2280 x 1920 px et d'un taux de rafraîchissement de maximum 120 Hz. Il profite aussi des technologies Dolby Vision et Adaptive Color.

La tablette est propulsée par le processeur Intel Core i5-1135G7 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Nous notons aussi la présence de deux ports USB-C et une prise jack. À l'arrière, la Microsoft Surface Pro 8 est pourvue d'un capteur de 10 MP et à l'avant de 5 MP. Pour finir, sa batterie de 51,5 Wh permet jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation normale.

Sur Amazon, la tablette Surface Pro 8 est au prix de départ de 900 € au lieu de 1179 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant aux écouteurs Soundcore Anker Liberty Air 2 Pro qui profitent d'une belle réduction, toujours sur le site d'Amazon.

Ils sont de type intra-auriculaire et sont fournis avec une multitude d'embouts auriculaires. Les écouteurs offrent un son pur grâce à la réduction active de bruit. De plus, grâce à la technologie PureNote vous profitez de 45 % de basse supplémentaire et d'une bande passante de fréquence 30 % plus large.

Les Liberty Air 2 Pro sont personnalisables grâce à l'égalisateur et profiter de 22 profils différents prédéfinis. Pour finir, la batterie offre 26 heures d'écoute, dont 7 heures par écouteurs.

Sur Amazon, les écouteurs Soudcore Anker Liberty Air 2 Pro sont au prix de 70 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top 5 avec l'écran PC Samsung M5 est actuellement à petit prix chez Cdiscount.

L'écran est doté d'une dalle LCD à rétroéclairage LED de 32" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, un taux de luminosité de 250 cd/m² et un rapport de contraste de 3000:1. L'écran PC intègre des haut-parleurs et deux ports HDMI.

Sur Cdiscount, l'écran PC Samsung M5 est au prix de 190 € au lieu de 321 € avec l'ODR de 60 €.



