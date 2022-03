Super bon plan sur le Xiaomi 11 Lite, la trottinette Xiaomi Mi Scooter 3 et le Proscenic P11 mais aussi...

Commençons avec le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE qui profite d'une belle réduction de prix.

Le mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 px, une fréquence d'affichage de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Le smartphone est propulsé par le SoC Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, le Xiaomi 11 Lite est équipé d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP. De plus, nous notons la présence d'un capteur de 16 mégapixels pour faire des selfies. Le Xiaomi 11 Lite 5G est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Pour finir, le mobile est pourvu d'une batterie de 4250 mAh qui se recharge avec son chargeur de 33 W.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128 Go est au prix de 262 € avec le code SDFRM007, la version 8+128 Go est au prix de 272 € et la version 8+256 Go à 292 €, toujours avec le même code et une livraison rapide depuis l'Espagne.

Passons maintenant à la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 qui est également à prix réduit sur AliExpress.

Elle intègre un puissant moteur de 600W permettant d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et de prendre des pentes de 16% d’inclinaison. Nous notons la présence sur le guidon d'un écran qui fournit de nombreuses informations comme l’autonomie, le kilométrage ou encore l’éclairage embarqué.

La trottinette intègre également une batterie de 7650 mAh qui offre une autonomie de 30 kilomètres avec un temps de charge de 6 à 8 heures. La trottinette embarque aussi un système de freinage eABS et un nouveau dispositif de frein à disque.

Sur AliExpress, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 est au prix réduit de 451 € avec le code TSFRD40.





Terminons par l'aspirateur sans fils Proscenic P11 qui bénéficie aussi d'une très belle réduction.

Il offre un moteur sans balai de 450W ce qui permet une puissance d'aspiration maximale de 30 000 Pa. De plus, il passe par 4 étapes de filtration, dont un filtre HEPA qui permettent de capter jusqu'à 99 % des particules de poussière.

Il est pourvu aussi d'un écran tactile LED sur le corps de l'aspirateur qui permet de vérifier le niveau de la batterie, les codes d'erreur et les modes d'aspiration, mais aussi de contrôler son aspirateur. Sa batterie amovible permet de vous accompagne jusqu'à 60 minutes de nettoyage. Pour finir, il est livré avec 4 types d'outils différents qui permettent de nettoyer tous les coins de votre maison.

L'aspirateur sans fils Proscenic P11 est au petit prix de 174 € avec le code XRXO7TE9D6ST et la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Voici notre sélection sur les meilleures offres d'AliExpress :

PC portable

CHUWI Gemibook 13 à 270 € avec le code TSFRT40 (13", Celeron J4115, 12 Go RAM, 256 Go SSD)

CHUWI Gemibook 14 à 279 € avec le code TSFRT40 (14", Celeron N5100, 8 Go RAM, 256 Go SSD)





Smartphone

Redmi Note 10 à 170 € avec le code TSFRT13





Tablette tactile

Teclast P20HD à 102 € avec le code TSFRT13





Stockage

Maison

Aspirateur robot Xiaomi Mop 2C à 186 € avec le code TSFRD40





Trottinette

NIU KQi3 à 534 € avec le code TSFRD40



