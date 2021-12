Trois offres de folie aujourd’hui avec un drone à -57%, un clavier à - 33 % et une TV à -38%

Commençons avec le drone Parrot Anafi qui profite d'une énorme réduction et voit son prix se réduire de 57 % !

De forme ultracompacte et pliable, il ne pèse que 310 g. Une fois plié, il mesure 224 x 64 x 65 mm comparés à 175 x 240 x 65 mm en prêt à voler. Il profite d'une stabilité sur 5 axes (2 mécaniques et 3 axes électroniques). Le drone Parrot Anafi peut supporter des rafales de vent jusqu'à 80 km/h.

Grâce au capteur SONY, on profite d'une prise d'image nette malgré les vibrations et avec une orientation à 180°. Sa batterie ne met que 1h30 pour se recharger en USB C et permet jusqu'à 25 minutes d'autonomie. De plus, il est capable de revenir seul à sa base lorsque la batterie faiblit.

On peut associer le drone avec l'application FreeFlight afin de contrôler le drone et d'y configurer ses paramètres de vol. On peut aussi utiliser un casque de réalité virtuelle afin de profiter un maximum du vol.

Sur le site de la Fnac, le drone Parrot Anafi est au tarif ultraréduit de 349 € au lieu de 799 € avec la livraison gratuite.

Continuons avec le clavier Logitech G910 Orion Spectruml qui bénéficie d’une très belle réduction sur le site de Cdiscount.

C'est un clavier de type gamer qui propose des touches mécaniques rétroéclairées Romer-G qui bénéficient jusqu’à +25 % de réactivité avec une durée de vie de 70 millions de frappes. Il est doté de 9 touches entièrement programmables et un repose-poignets. De plus, associé au logiciel, l'éclairage du clavier est entièrement configurable à partir d'une palette de 16 millions de couleurs.

Le clavier profite aussi un dock ajustable qui permet de connecter un smartphone pour afficher des informations en cours de partie grâce à l’application Arx Control. Sur le clavier, vous avez plusieurs commandes multimédias dédiées afin de contrôler l'intensité du son ainsi que l'activation de la lecture.

Le clavier Logitech G910 Orion Spectrum est au prix de 130 € au lieu de 193 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.

Finissons avec l'écran TV Samsung QE65QN800A qui profite de plus de 1500 € de réduction chez Darty.

Il est doté d'une dalle QLED de 65" en UHD, d'une fréquence de balayage de 100 Hz et d'un rétroéclairage LED. L'écran est propulsé par une le processeur Neo Quantum 8K et de la technologie Quantum HDR 2000 qui vous fera profiter d'une luminosité, et d'un contraste de qualité.

Vous pourrez profiter de vos séries préférées en haute définition grâce à cette smartTV. La télévision est aussi dotée du Object Tracking Sound + et vous offre une meilleure immersion sonore avec un son qui suit l'objet en mouvement à l'écran.

Sur Darty, la TV Samsung QE65QN800A est au prix de 2499 € au lieu de 3999 € avec l'ODR de 500 € remboursés.



