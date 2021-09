ILIFE Shinebot W400 : le robot laveur en FORTE baisse de prix, et notre sélection de bons plans

Aujourd'hui, le robot laveur ILIFE Shinebot W400 profite d'une belle réduction sur le site d'AliExpress. Totalement noir, il mesure 282 x 292 x 118 mm et il est équipé d'une multitude de capteurs permettant d'éviter les objets et les chutes. On observe deux réservoirs d'eau, un de 850 ml pour l'eau propre et un de 900 pour l'eau sale.

Le nettoyage s'effectue en 4 étapes : le robot humidifie d'abord le sol, ensuite une raclette enlève les résidus au sol, il continue en frottant avec son rouleau puis il finit par aspirer l'eau sale. L'ILIFE W400 est efficace sur tout type de sol. Il offre aussi 4 modes de lavage : en mode chemin, dans une zone désignée, en mode spot et uniquement sur le long des murs.

Du point de vue de l'autonomie, le robot peut tenir pendant 1h20 avant de devoir le brancher pour qu'il se charge. Il est aussi fourni avec une télécommande afin de pouvoir le contrôler à distance.

Sur AliExpress, le robot ILIFE Shinebot W400 est au prix de 163 € au lieu de 375 € avec le code FRSEP15. La livraison est gratuite depuis la Pologne.



