La série Loki cartonne sur Disney+, boostant les abonnés de la plateforme de streaming

Disney continue de miser sur l'univers de Marvel pour acquérir toujours plus d'abonnés auprès de sa plateforme de streaming Disney+, et la série Loki semble répondre aux attentes tant du groupe que des spectateurs.

Le pari de Disney concernant la série Loki porte ses fruits : série ayant profité à ce jour du budget le plus intéressant alloué par la marque, le programme permet à Disney + d'établir de nouveaux records d'audience.

Lancée le 9 juin dernier, c'est au rythme d'un épisode par semaine que la série Loki dévoile son intrigue aux spectateurs de la plateforme de streaming Disney+. Disney a vu les choses en grand avec un budget estimé entre 100 et 150 millions de dollars.

Les résultats sont là : Loki est à ce jour la série qui comptabilise le plus de spectateurs sur la plateforme. Rien qu'aux USA, la diffusion du premier épisode a touché plus de 890 000 spectateurs. Samba TV confirme qu'il s'agit de "la plus importante audience enregistrée aux États-Unis pour l'une des émissions Disney+ de Marvel".

C'est bien mieux que la précédente série ayant rencontré le plus de succès sur Disney + : Falcon et le soldat de l'hiver avait rassemblé 759 000 spectateurs pour son premier épisode, suivi par WandaVision avec 655 000 foyers.

Le succès de Loki est lié à plusieurs facteurs : outre les moyens et la promotion mise en œuvre par Disney, le personnage introduit par Marvel dans le tout premier volet de Thor dans les salles obscures en 2011 profite d'une aura spécifique. Le personnage, déjà très intéressant par ses personnalités multiples, tantôt héros, tantôt antagoniste, est également sublimé par la performance d'acteur de Tom Hiddleston. Par ailleurs, le casting de la série renforce l'impression de production de haut vol : on peut ainsi compter sur quelques pointures d'Hollywood comme Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino ou encore Richard E.Grant.

Les spectateurs n'en ont d'ailleurs pas fini avec le MCU puisque les studios Marvel, rachetés il y a quelques années par Disney, vont tourner à plein régime pour multiplier les contenus.

L'orientation de The Avengers EndGame côté scénario a justement été programmée pour permettre à Disney de déborder désormais sur des séries plus facilement que des films. Disney mise ainsi plus largement sur les revenus de services comme Disney+ qui proposent des rentes plus régulières et importantes avec des investissements mieux maîtrisés. Choix largement confirmé cette dernière année par la crise sanitaire ayant entraîné une véritable crise du cinéma traditionnel.



Le service de streaming Disney+ est disponible à l'abonnement au prix de 8,99€ par mois ou 89,90€ par an. Les inscriptions se font directement sur les applications mobiles ou via la page dédiée de la plateforme.