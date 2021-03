Loki : La nouvelle série Disney + au budget surdimensionné

Avec une sortie annoncée le 11 juin prochain, la série Loki nous permettra de suivre le héros du même nom dans son voyage à travers les époques qui cherche désespérément à modifier l'Histoire de l'Humanité. Après son évasion surprise dans Avengers: Endgame, Loki continue sa route en possession du Tesseract dans des aventures que nous attendons avec impatience.

Suite à un échange entre le site CBM et Brad Parker, on apprend que Disney + a souhaité mettre le paquet sur les effets spéciaux, et la séquence exclusive dévoilée en décembre dernier n'est rien à côté de ce qui nous attend. En opposition avec la majorité des réalisations Marvel, la série Loki profite d'un budget colossal. Une aubaine pour Brad Parker, qui est à l’ouvrage dans des titres tels que Godzilla II - Roi des Monstres. On en attend donc beaucoup de la série, en attendant il faudra se contenter des quelques communications et prendre son mal en patience.

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à Disney + à partir de 8,99 €/mois sur le site officiel.