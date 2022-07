Longue Marche 9 : la Chine veut aussi son lanceur lourd totalement réutilisable

Les succès de SpaceX en matière de lanceur réutilisable et les préparatifs de la version lourde Starship donne des idées à la Chine qui a un programme spatial chargé ces prochaines années.

Le gouvernement chinois a donné le feu vert pour le développement d'un lanceur lourd Longue Marche 9 qui serait totalement réutilisable. et qui sera indispensable pour les projets de colonisation durable de l'espace proche mais aussi mais aussi de la Lune et, à plus long terme, de Mars.

A côté de la version à usage unique et de celle avec premier étage réutilisable, il faudra donc créer une variante dont les éléments pourront être réintégrés dans les missions suivantes.

Passage au methalox

Le monstre sera composé de trois étages et de quatre boosters d'appoint, avec une capacité d'emport de 150 tonnes en orbite terrestre basse, 65 tonnes en orbite géosynchrone ou 50 tonnes pour viser la Lune, dans le but par exemple de créer une station de recherche lunaire avec la Russie.

Un concept à deux étages réutilisables a déjà été présenté et devrait être prêt d'ici 2035. La variante à trois étages mesurera 110 mètres de haut pour un poids de 4,12 tonnes et utiliserait pour le premier étage un ensemble de 26 moteurs alimentés par un mélange Methalox (méthane - oxygène liquide), plus adapté aux impératifs d'une réutilisation des étages du lanceur, en plus de la combinaison kérozène - oxygène liquide des boosters.

Les autres grands concepteurs de lanceur prévoient d'utiliser ou exploitent déjà eux aussi ce mélange Methalox, note le site Space News, et la Chine paraît suivre de près le développement du lanceur lourd Starship de SpaceX pour modeler et faire évoluer rapidement ses propres projets.