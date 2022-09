La lonsdaelite, ce nouveau minéral plus dur que le diamant vient d'ailleurs

Ce n'est pas tous les jours que l'on trouve un nouveau minéral et, ces derniers temps, c'est du côté de l'espace qu'il faut en trouver la provenance. Après le Changesite(Y) d'origine lunaire, des chercheurs on identifié un minéral d'un type particulier qui n'est lui non plus pas originaire de la Terre.

La lonsdaelite est un minéral offrant plus de dureté que le diamant et dont l'origine est à chercher dans la chute de météorites. tout part de la découverte d'un étrange diamant en Afrique et étudié sous toutes les coutures par des chercheurs de l'Université Monash, en Australie.

Une structure cristalline peu commune

Nommée en hommage à la cristallographe Kathleen Lonsdale, la roche proviendrait du résidu du manteau d'une planète naine frappée il y a 4,5 milliards d'années par un astéroïde. L'immense pression a créé ces diamants particuliers qui ont ensuite été éparpillés et sont arrivés sur Terre avec des météorites.

On notera que la mission DART de la NASA va justement tenter de dévier un astéroïde selon une méthode qui pourrait, un jour, éviter une catastrophe sur Terre...

Son existence avait été en réalité détectée en 1967 mais uniquement à l'état de traces, laissant planer le doute sur sa nature : vrai minéral ou simple anomalie d'un diamant ?

L'obtention de fragments plus gros a donc permis de clarifier sa nature et de confirmer une organisation selon une structure hexagonale et non cubique comme les diamants réguliers, et toujours à partir de carbone.

Des applications industrielles possibles

L'analyse de cette configuration a permis d'identifier les moyens de sa formation (fortes pression et température, comme les diamants), ce qui laisse entrevoir des opportunités industrielles si la technique de production est maîtrisable.

Car la lonsdaelite, même en très petite quantité, pourrait être utilisée comme matériau de très grande dureté dans des machines de découpe, en remplacement du diamant et du graphite. Selon les analyses, la structure hexagonale offre près de 60% de dureté en plus par rapport au diamant.

Le nouveau minéral apporte aussi son lot d'informations améliorant notre connaissance de l'Univers et des échanges de matériaux essaimés entre systèmes solaires.