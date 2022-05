Lost Ark : Amazon bloque les VPN et des milliers de joueurs

Lost Ark est actuellement un des jeux les plus en vogue et pourtant le titre est pollué par la présence de bots. Des bots qui prennent la place de joueurs réels alors même que certains serveurs sont toujours saturés et que les files d'attente reviennent régulièrement, ne serait-ce que pour quelques minutes.

En Corée du Sud, les bots sont limités par le fait que SmileGate impose aux joueurs de s'inscrire sur le titre avec une pièce d'identité.

En Europe, pas de carte d'identité nécessaire, mais un système qui fonctionne plus ou moins...

Dans sa lute contre les bots, Amazon a donc fait le choix de verrouiller l'accès au titre lorsque les joueurs utilisent un VPN. En se connectant, les joueurs reçoivent désormais un message leur indiquant qu'ils ne peuvent plus accéder à leur compte.

Problème : en France, certains joueurs passent par un VPN pour limiter les phénomènes de lag qu'ils ont normalement avec leur opérateur. Mais plus largement, Lost Ark n'étant pas encore sorti dans tous les pays du monde, ce sont des millions de joueurs d'Afrique ou de Chine qui se voient désormais privés d'accès.

Les comptes ainsi bloqués ne sont pour autant pas bannis, il reste possible de les récupérer en se connectant directement depuis la zone géographique dans laquelle ils ont été créés.