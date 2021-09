Lucid Air : la concurrente de Tesla validée avec plus de 830 km d'autonomie

| Source : The Verge

Le véhicule électrique haut de gamme Lucid Air obtient sa certification d'une autonomie de 520 miles (plus de 830 km) en cycle EPA.

Le constructeur Lucid Motors l'avait déjà annoncé il y a un an : son véhicule électrique Lucid Air aura une autonomie dépassant les 800 km, soit plus que les meilleures voitures de Tesla (650 km).

Après la déclaration, c'est une confirmation qui est apportée avec une certification d'une autonomie de 520 miles (836 km) en cycle EPA, confirmant les propriétés exceptionnelles du futur modèle qui se veut un cran au-dessus de la Model S de Tesla.

Le modèle Lucid Air Dream Edition, qui a obtenu cette validation, sera aussi plus cher à l'achat puisqu'il démarre à 169 000 dollars, pour une version de base proposée vers 77 000 dollars, note The Verge.

Pour atteindre une telle autonomie, le véhicule intègre une imposante batterie de 113 kWh et offre une aérodynamique soignée. L'autonomie annoncée en cycle EPA est le résultat d'un protocole standard et la réalité, avec ses conditions météo et de terrain variable, ainsi que le style de conduite, peuvent amputer significativement cette valeur idéale.

Malgré tout, il est intéressant de voir que le point faible des voitures électriques, son autonomie, commence à approcher de celle des voitures à motorisation thermique. Il reste encore les problèmes de temps de charge (également en progression constante) et de disponibilité des bornes de charge.