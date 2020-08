Lucid Air : le véhicule électrique offrira une autonomie de 830 km

Source : The Verge

Le succès des véhicules électriques reste dépendant de l'autonomie qu'ils peuvent fournir, l'un des freins à leur essor étant la crainte de manquer d'énergie (la fameuse "range anxiety") pour des trajets de moyenne / longue distance, même si le réseau de bornes de charge s'étoffe au fil des ans.

Les autonomies restent en-deça de celles des véhicules à moteur thermique mais les évolutions technologiques laissent entrevoir la possibilité de rattraper bientôt ce retard avec la capacité de faire de "faire le plein" aussi vite que de remplir un réservoir grâce aux charges rapides partielles.

Si Tesla propose déjà des autonomies atteignant les 400 miles (640 km) en cycle EPA sur certains de ses modèles, l'autonomie moyenne des véhicules électriques du marché est plutôt de l'ordre de 250 miles, soit environ 400 km.

La firme Lucid Motors, qui prépare depuis plusieurs années le développement d'un véhicule électrique capable de rivaliser avec ceux de Tesla, a bien compris le succès de l'argument de l'autonomie et vient d'annoncer que son premier véhicule Lucid Air sera capable d'atteindre 517 miles, soit 830 kilomètres environ.

La mesure a toutefois été réalisée non pas par le régulateur mais par le FEV North America dont les procédures de validation se rapprochent de celles de l'EPA.

La Lucid Air aurait dû être officialisée en avril dernier mais la crise du coronavirus a chamboulé les projets et reporté la présentation à la rentrée. C'est aussi à la rentrée que Tesla doit tenir son événement Battery Day, également reporté plusieurs fois, durant lequel le constructeur présentera son nouveau type de batterie développée en interne, plus robuste et moins coûteuse.

Cela devrait permettre d'étendre l'autonomie des véhicules Tesla à moyen terme. Dans le même temps, le pickup électrique Cybertruck sera suffisamment vaste pour accueillir un large pack de batteries qui lui assurera une auotnomie de plus de 600 miles (960 km).