Des scientifiques font pousser une plante dans du sol lunaire

La colonisation humaine de la Lune est à l'étude et plusieurs axes de recherche sont déjà en cours, qu'il s'agisse de préparer les infrastructures de communication et les lanceurs, de chercher de l'eau et d'autres ressources sur place ou d'imaginer des habitats.

L'un des enjeux de la colonisation sera aussi de tenter de faire pousser des plantes directement sur la lune. Mais de la végétation peut-elle pousser à partir du sol lunaire ?

Des scientifiques de l'Université de Floride ont mené une expérience à partir quelques précieux échantillons de sol lunaire ramenés des missions Apollo.

Avec 12 petits grammes d'échantillon, un peu d'eau, de substance nutritive et des graines, ils sont parvenus à faire pousser Arabidopsis thaliana (Arabette de Thalius, une "mauvaise herbe" du bord des routes), qui a l'avantage de se développer vite et facilement même dans des environnements compliquées et qui est très étudiée du fait de son code génétique relativement court.

Ca pousse, mais...

Parallèlement, des plantes témoin ont été plantées dans du sol terrestre et dans un substrat simulant la composition des sols lunaire et martien afin d'observer d'éventuelles différences de développement.

Dans les premiers jours, aucune différence n'a été notée entre la pousse lunaire et les autres, mais au fil du temps, la plante a montré des signes de faiblesse et de dépérissement, avec des racines réduites.

L'analyse de la plante a montré qu'elle s'est développée comme elle le ferait dans un environnement trop hostile sur Terre, avec trop de sels ou de métaux lourds. Il reste maintenant à affiner l'expérience et les données pour trouver un cadre permettant de faire pousser au mieux les plantes, notamment pour les besoins d'alimentation d'une colonie humaine telle qu'entrevue dans le programme Artemis de la NASA.